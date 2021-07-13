Минская группа желает восстановить процесс: почему РФ, Франция и США отвергли приглашение Алиева

По мнению экспертов, послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: России, Франции и США отклонили приглашение Азербайджана посетить Шуши, так как не считают нагорно-карабахский конфликт урегулированным и заинтересованы в возобновлении переговорного процесса под эгидой сопредседателей. В беседе с «Арменпресс» Тарон Ованнисян, эксперт по Азербайджану Аналитического исследовательского центра «Орбели» отметил, что этот шаг сопредседателей свидетельствует об их желании не препятствовать возобновлению переговорного процесса.

«Я полагаю, что мотив отказа от посещения оккупированных территорий Арцаха по приглашению Азербайджана заключается в том, что эти страны не желают нанести вреда будущему процессу урегулирования конфликта, который они хотят возобновить. В противном случае их визит может оказать очень серьезное негативное влияние на перспективы возвращения к процессу урегулирования, это может быть воспринято как сигнал тех же стран о том, что они согласны с оценкой Азербайджана о том, что «вопрос решен», - прокомментировал Тарон Ованнесян.

Касаясь вопроса, проявляют ли Россия, Франция и США признаки возрождения или реактивации сопредседателей Минской группы, Тарон Ованнесян выразил мнение, что это скорее признаки желания реактивации или желания не препятствовать реактивации.

По словам Ованнисяна, если бы послы сопредседателей поехали в Шуши, они показали бы, что они не так уж и заинтересованы в возобновлении карабахского процесса, и, например, признают, что этот новый статус-кво является решением конфликта. Однако, как заявили сопредседатели в своих заявлениях, это для них не решение, и естественно, что это в наших интересах, чтобы они делали такие заявления, следовательно, единственным эффективным инструментом остаться в процессе является сопредседательство Минской группы ОБСЕ.

Тарон Ованнисян подчеркнул, что в основном речь идет о Франции и США, так как Россия, так или иначе, в процессе.

«Поэтому им нужно вернуться к процессу и участвовать в управлении процессом. Соответственно, и в их интересах возобновление переговорного процесса в тех же рамках», - пояснил эксперт.

Региональный аналитик Армен Петросян также убежден, что решение послов России, Франции и США не ехать в Шуши по приглашению Баку обусловлено тем, что до сих пор не решен арцахский вопрос, в частности: не уточнен статус Арцаха.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сохраняя как взаимный консенсус, так и консенсус с конфликтующими сторонами, приняли довольно грамотное решение не посещать Шуши. На решение послов стран-сопредседателей Минской группы повлиял не только их консенсус по неразрешенному конфликту, но и эмоциональная сторона вопроса, символическая ценность Шуши, особенно когда прошло всего несколько месяцев после прекращения огня, - сказал он “Арменпресс”.

9-10 июля по приглашению правительства Азербайджана послы и представители дипломатического корпуса из 46 стран, аккредитованных в Баку, посетили территории, оккупированные азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе, в том числе и культурную столицу Арцаха Шуши. Однако послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США отклонили приглашение Алиева. Азербайджанские СМИ охарактеризовали этот шаг сопредседателей как «демарш» против Алиева.

В Шуши были послы Турции, Италии, Австрии, Швеции, Израиля, Китая, Японии, Беларуси и Украины.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что визит дипломатического корпуса в Шуши был организован по личному указанию президента Алиева.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ для долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта выступают за возобновление политического диалога между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне, но президент Азербайджана Алиев считает, что конфликт разрешился после 44 дней войны.