Европейские индексы выросли - 12-07-21
МОСКВА, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.65% и составил 15790.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 6559.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 7125.42 пункта, а российский RTSI вырос на 0.32% и составил 1640.22 пункта.
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