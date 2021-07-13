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Европейские индексы выросли - 12-07-21

Европейские индексы выросли - 12-07-21

МОСКВА, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.65% и составил 15790.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 6559.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 7125.42 пункта, а российский RTSI вырос на 0.32% и составил 1640.22 пункта.


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