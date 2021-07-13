Цены на цветные металлы - 12-07-21

ЛОНДОН, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.80% и составила 2468.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.96% и составила 9385.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.69% и составила 2314.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.77% и составила 18541.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.35% и составила 31962.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.24% и составила 2936.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 41337.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.