Газета «Айастани Анрапетутюн»: Турецкая пляска... на стене армянской церкви

«В воскресенье в интернете появилась видеозапись, на которой было видно, как три человека забрались на входную стену армянской церкви Сурб Тагавор в районе Кадкё в Стамбуле и под громкую музыку вокруг креста устроили пляску. Вчера администрация Стамбула распространила заявление, что эти люди уже арестованы. Стоит отметить, что турецкие власти отреагировали довольно быстро, не позволив страстям разыграться, но предсказать, как будут развиваться события и будут ли наказаны виновные, довольно несложно.

Культурный вандализм не чужд ни Турции, ни Азербайджану. Эти два государства добились больших «успехов» в этом направлении. В то время как турецкие на протяжении веков совершенствовали свои попытки уничтожить или присвоить культурное наследие армян, греков и других народов на территориях, находящихся под их контролем, Азербайджан достиг этого «мастерства» в течение всего одного столетия и продолжает совершать культурный и безнаказанный геноцид...».

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