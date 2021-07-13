Газета «Айастани Анрапетутюн»: Звонкая пощечина Азербайджану

«Организованный визит дипломатов в Шуши, однозначно показал, что урегулирование арцахского конфликта остается открытым. Этим шагом официальный Баку еще раз хотел заявить, что в результате агрессии, которую он спровоцировал против народа Арцаха, ему удалось урегулировать арцахский вопрос. И вновь Азербайджану звонкую пощечину нанесла Минская группа ОБСЕ, взявшая на себя миссию по урегулированию вопроса мирным путем. В числе 46 стран, представленных в Азербайджане, посетивших Шуши, отсутствовали США, Франция и Россия. Следует отметить, что последние являются не просто странами-сопредседателями, они из крупнейших стран мира и три постоянных члена Совета Безопасности ООН».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.