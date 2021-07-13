Газета «Айастани Анрапетутюн»: Активность в Ереване, адреса за его пределами.

«Насколько изменилась сумма подоходного налога, возвращенного по ипотечной ссуде, какие развития есть в этой области. Накануне «Айастани Анрапетутюн» обратилась с этим вопросом в Комитет государственных доходов. Нам сообщили, в январе-июне 2021 года сумма подоходного налога, включенная (возвращенная) в платежные поручения, представленные в Министерство финансов Армении для оплаты услуг ипотечного кредита заемщикам (созаемщикам), составила 9,7 млрд драмов. Соответствующий показатель за тот же период 2020 г. составлял 5,8 млрд драмов. По состоянию на 1 июля 2021 года в процессе участвовали 16 101 бенефициаров, в тот же период предыдущего года их было 9 847.

Кстати, Комитет государственных доходов предоставляет на своем сайте и список адресов электронной почты сервисных служб, привязанных к адресам приобретаемой или строящейся недвижимости. Например, если недвижимость расположена на улице Н. Адонца, есть соответствующая электронная почта, на которую нужно посылать документы. Однако, когда мы изучили список, мы заметили, что, например, на той же улице Адонца дан адрес КГД Иджевана, или для недвижимости, находящейся в 4-м квартале Давиташена, дан адрес КГД Армавира и т. д.

Если в основном строительство в Ереване, и ипотека выдается в Ереване, тогда почему задействованы региональные отделения Комитета государственных доходов...».

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