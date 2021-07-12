В результате ДТП погиб контрактный военнослужащий

На 14-м километре трассы Ерасх-Ереван 10 июля в районе 02:00 часов военнослужащий-контрактник войсковой части N министерства обороны Армении на своем автомобиле «Опель Астра» столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот», находящимся на балансе другой воинской части МО. В результате автомобиль перевернулся.

Шесть военнослужащих-контрактников были госпитализированы с различными телесными повреждениями в результате ДТП. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны, по дороге в больницу скончался военнослужащий Григор Гарникович Арутюнян. Ведется предварительное следствие.