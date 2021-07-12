Швеция снимает ковидные ограничения на въезд для граждан Армения

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 12 июля полностью снимается запрет на въезд в Швецию для жителей Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Швеции в Ереване.

Отмечается, что снятие запрета на въезд в Швецию означает, что любой, кто имеет право проживать в Армении, может подать заявление на визу для въезда в Швецию.

Лица, проживающие в Армении на законных основаниях, могут подать заявление на получение визы в посольствах Швеции в странах, которые выдают визы. При желании жители Армении могут подать заявление на визу в посольстве Швеции в Москве, связавшись с одним из офисов VFS Global в России для организации встречи.

Посольство Швеции в Армении не выдает визы и не принимает заявления на получение визы.