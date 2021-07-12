Правительство Армении планирует обеспечить в 2022-2026 гг. среднегодовой экономический рост на 7%

Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило Программу среднесрочных государственных расходов на 2022-2024 гг. и Программу по снижению долговой нагрузки правительства на 2022-2026 гг. Согласно программам, планируется обеспечить ежегодный экономический рост минимум на 7%. Для этого необходимо постоянно наращивать потенциал экономики, что, в свою очередь, повысит потенциальный рост экономики и установится на новом, более высоком уровне. Для обеспечения последнего необходимо проводить эффективную инвестиционную политику, направляя инвестиции в экспортный сектор экономики, в технологии и инфраструктуру, обеспечивая высокую производительность капитала. Повышение производительности рабочей силы и капитала является важной предпосылкой для обеспечения высокого экономического роста, который может быть достигнут за счет применения новых технологических решений, улучшения предпринимательской и инвестиционной среды, повышения качества рабочей силы и внедрения образовательных мероприятий. Для этого требуется рост факторной производительности в среднем на 5,3%. Одним из важных факторов достижения цели является экспорт: за более высоким ростом инвестиций последует более высокий рост экспорта товаров и услуг в прогнозном горизонте. Эти развития будут отражать влияние значительного улучшения производственных сфер экспортного сектора экономики. При этом будет обеспечено увеличение соотношения экспорта к ВВП.

Фискальная политика будет направлена на снижение бремени государственного долга и стимуляцию долгосрочного экономического роста. В условиях высоких темпов экономического роста прогнозируется плавное снижение долговой нагрузки государства. Снижение долговой нагрузки с порогового уровня, установленного фискальными правилами, до 60% позволит создать “фискальное пространство” для реагирования на возможные шоки.

Никол Пашинян обратил внимание на несколько обстоятельств: “Прежде всего, по закону мы обязаны принять сегодня Программу среднесрочных расходов. Сегодня наш крайний срок. Во-вторых, у нас есть процедуры, с другой стороны, у нас есть новые реалии. Процедуры - это то, что я сказал, новые реалии - это то, о чем я говорил на самом первом после выборов заседании правительства.

В ближайшее время мы должны принять план действий правительства, и основным документом всей нашей дальнейшей деятельности будет предвыборная программа партии “Гражданский договор”. Поэтому в ближайшее время программа правительства, бюджет на 2022 год, план действий правительства должны полностью основываться на предвыборной программе партии “Гражданский договор”.

Неважно, какие ведомства возглавят люди с партийной принадлежностью и какие ведомства возглавят беспартийные - ресурсы всего государственного органа должны быть сосредоточены на реализации предвыборной программы партии “Гражданский договор”. Это план наших действий на ближайшие 5 лет. Конечно, не исключено включение новых программ по ходу реализации”.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, Программа среднесрочных расходов - это гибкий документ, который сегодня нужно принять и начать работу. “Давно даны поручения по проекту программы правительства, плану мероприятий правительства. И, наконец, бюджет на 2022 год должен быть полностью сформирован в этой логике”, - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что уже сегодня необходимо подумать о реализации мероприятий по реализации предвыборной программы. “В частности, в ходе нашего предыдущего обсуждения я поручил обеспечить начатые нами перед выборами проекты по строительству школ и детских садов. Рассчитываю, что до конца года мы утвердим на заседании правительства не менее нескольких десятков таких проектов и поставим их на линию реализации”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Исполнительная власть одобрила законопроект “О внесении изменения и дополнения в закон Республики Армения «О государственной пошлине»”, принятие которого обусловлено необходимостью регулирования внешней торговли товарами, имеющими стратегическое значение для республики (концентрат меди и молибдена, ферромолибден). Согласно законопроекту, высокая прибыль, полученная от эксплуатации недр страны, будет направлена на развитие обрабатывающей промышленности, стратегических активов в горнодобывающем секторе и углубление производственно-сбытовых цепочек. В частности, планируется углубить производственно-сбытовую цепочку переработки меди, наладив на первоначальном этапе производство катодной меди высокой чистоты, а затем стимулировать быстрое развитие экосистемы сопутствующих товаров. В целях создания и развития производств с использованием более чистых, экологически безопасных технологий в горнодобывающей сфере и в сфере цветной металлургии в условиях высокого ценового спроса на мировом рынке предлагается установить высокую госпошлину на выдачи лицензий или разрешений или сертификатов на экспорт концентрата меди, молибдена и ферромолибдена. Ожидается, что предлагаемые размеры лицензионных ставок будут действовать только в условиях высоких ценовых диапазонов на эти металлы, а затем - в зависимости от меняющегося спроса на эти металлы на мировом рынке.

И.о. вице-премьера Мгер Григорян, коснувшись законопроекта, отметил, что он содержит риски реализации: “У нас есть 100-процентный консенсус в отношении целей, однако, тем не менее, мы видим риски по части задействования этого инструмента”.

В ответ Никол Пашинян отметил, что правительство существует для того, чтобы управлять рисками и принимать меры в соответствии с интересами страны. “Я понимаю все возможные риски, и постарайтесь внести необходимые изменения в законах и регулированиях. Одно не связано с другим”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Решением правительства Айк Григорян освобожден от должности председателя Следственного комитета Республики Армения, другим решением - на эту должность назначен Аргишти Кярамян.