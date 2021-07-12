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Ереван вошел в ТОП-5 направлений Международных Авиалиний Украины

Ереван вошел в ТОП-5 направлений Международных Авиалиний Украины

Столица Армении — Ереван в пятерке самых популярных направлений МАУ, сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» увеличивает количество рейсов на наиболее популярных международных направлениях в связи с ростом спроса.

Как отмечают в самой авиакомпании, соответствующий тренд обусловлен смягчением условий пересечения границ в условиях коронакризиса и активизацией туристического авиатрафика.

СМИ напоминает, что согласно статистике, турпоток из Украины в Армению является 4-й по интенсивности. Полеты в Армению выполняют три авиаперевозчика — МАУ, SkyUp и Bees. Отмечается, что скоро еще одно место будет связывать Армению и Украину. Совсем скоро в Кольцевом парке Еревана откроется скейт-парк – подарок от Союза армян Украины столице Армении.


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