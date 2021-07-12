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Азиатские индексы выросли - 12-07-21

Азиатские индексы выросли - 12-07-21

ТОКИО, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.25% и составил 28569.02 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.14% и составил 1953.33 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.67% и составил 3547.84 пункта, а HANG SENG вырос на 0.62% и составил 27515.24 пункта.


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