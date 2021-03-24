Предстоящие на 13 июля мероприятия
17:57, Июль 12, 2021
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09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
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“Ереванский бестселлер”: Лидирует “Баку”: армянская литература, июнь, 2021
- 18:33 Швеция снимает ковидные ограничения на въезд для граждан Армения
- 18:12 Ереван вошел в ТОП-5 направлений Международных Авиалиний Украины
- 18:06 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-07-21
- 18:06 Азиатские индексы выросли - 12-07-21
- 17:57 Предстоящие на 13 июля мероприятия
- 17:53 Аргишти Кярамян назначен председателем Следственного комитета Армении
- 17:35 Медалисты 55-й Менделеевской международной олимпиады получат именные стипендии
- 17:09 На протяжении всего избирательного процесса было подвергнуто приводу 110 человек
- 16:42 СМИ: более 18 млн человек в Афганистане срочно нуждаются в гуманитарной помощи
- 16:28 С января 2022 года повысятся зарплаты научных работников
- 15:57 Анимационный фильм «Сон Кафки» будет представлен на нескольких престижных международных фестивалях
- 15:51 В зале заседаний парламента Грузии произошла драка
- 15:46 COVID-19. Какие требования выдвигаются при въезде в Армению: Министерство здравоохранения Армении
- 15:37 Правительство ввело дополнительные пошлины на концентраты меди и молибдена
- 14:36 Меркель получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса
- 14:06 Ильхам Алиев продолжит играть на внутриполитическом поле Армении: политолог
- 14:05 Цель отказа послов стран-сопредседателей посетить Шуши в возобновлении посреднической миссии: Гантаарян
- 14:04 Главы МИД ЕС обсудят действия по Афганистану после вывода оттуда сил США и НАТО
- 13:19 В отдельных районах республики ожидаются дожди и грозы
- 12:51 Суд над армянскими военнопленными в Баку отложен до 26 июля
- 12:49 В Армении вакцинировано 108 107 граждан
- 12:33 Заявления о принуждении дачи показаний о подкупах на выборах: ЗПЧ направил в Сюник рабочую группу
- 12:29 Трамп обвинил Байдена в безответственном подходе к выводу войск из Афганистана
- 12:17 Город читает: с 30 июля по 1 августа пройдет четвертый Ереванский фестиваль книги
- 11:54 Армения стала членом семьи программы GLOBE
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