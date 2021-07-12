Аргишти Кярамян назначен председателем Следственного комитета Армении. Как сообщает Арменпресс, решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 12 июля.

Другим решением правительства Айк Григорян освобожден от должности председателя Следственного комитета.

Айк Григорян был назначен председателем следственной комиссии 10 июня 2018 года.

Аргишти Кярамян с 24 декабря 2020 г. занимал должность заместителя председателя Следственного комитета.