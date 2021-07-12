Медалисты 55-й Менделеевской международной олимпиады получат именные стипендии

Ученики, занявшие призовые места на 55-й Менделеевской международной олимпиаде по химии 20-26 апреля 2021 г., получат именную стипендию. Как сообщает Арменпресс, ученик 11-го класса старшей школы ЕГМУ имени Гераци Айк Агекян и ученик 10-го класса гимназии «Квант» Леонид Асатрян победили в 55-й Менделеевской международной олимпиаде по химии, завоевав бронзовые медали.

Указом исполняющего обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграма Думаняна олимпийцы будут получать именную стипендию сроком на один год.