Медалисты 55-й Менделеевской международной олимпиады получат именные стипендии
17:35, 12 Июль, 2021
Ученики, занявшие призовые места на 55-й Менделеевской международной олимпиаде по химии 20-26 апреля 2021 г., получат именную стипендию. Как сообщает Арменпресс, ученик 11-го класса старшей школы ЕГМУ имени Гераци Айк Агекян и ученик 10-го класса гимназии «Квант» Леонид Асатрян победили в 55-й Менделеевской международной олимпиаде по химии, завоевав бронзовые медали.
Указом исполняющего обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграма Думаняна олимпийцы будут получать именную стипендию сроком на один год.
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