На протяжении всего избирательного процесса было подвергнуто приводу 110 человек

На протяжении всего избирательного процесса - с даты выборов до дня голосования, было подвергнуто приводу 110 человек. Как сообщает Арменпресс, в ходе рассмотрения исков о признании результатов внеочередных парламентских выборов недействительными в Конституционном суде об этом заявил прокурор Еревана Севак Ованнисян.

По словам прокурора, 20 из задержанных были представителями, сторонниками, доверенными лицами или так или иначе связанными с блоком «Армения» лицами, 39 - с блоком «Честь имею», а остальные 51 - с иными партиями или были участники избирательного процесса.

По словам прокурора Еревана, в ходе избирательного процесса было проведено 29 обысков, 7 из которых были произведены в квартирах или зданиях лиц, принадлежащих блоку «Армения», 20 - блоку «Честь имею» и 2 - другим.

«Эти обыски проводились на основании надлежащим образом обоснованных ходатайств по юридическим и фактическим основаниям, в рамках вынесенных судами судебных актов, и у нас нет информации о наличии жалоб, поданных в вышестоящие суды для оспаривания данных решений.

По нашему мнению, количество обысков, проведенных в квартирах и домах сторонников блоков «Армения» и «Честь имею», пропорционально количеству сообщений об их предполагаемых преступлениях на выборах», - сказал Севак Ованнисян.