С января 2022 года повысятся зарплаты научных работников

В Президиуме Национальной академии наук Республики Армения состоялась встреча с президентом НАН Армении, академиком Ашотом Сагияном, с членами Президиума НАН, директорами научных организаций, председателем Комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Саркисом Айоцяном и заместителем председателя Комитета по науке Артуром Мовсисяном. Об этом «Арменпресс»сообщили в информационно-аналитической службе НАН Республики Армения.

Были обсуждены вопросы повышения зарплат научных работников и проведения проверки квалификации научных кадров.

Председатель комитета по науке Саргис Айоцян представил основные положения решения правительства РА № 947-л от 13 мая 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Армения № 1121 от 17 ноября 2001 года» и решения правительства РА № 935 от 3 октября 2001 года «Об утверждении порядка квалификации и критериев оценки научных кадров в научных организациях республики Армения».

Было отмечено, что зарплаты научных сотрудников повысятся в 2022 году. Исходя из этого, процесс квалификации научных кадров должен быть завершен в октябре 2021 года, чтобы в госбюджет были бы внесены соответствующие изменения.