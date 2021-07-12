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Анимационный фильм «Сон Кафки» будет представлен на нескольких престижных международных фестивалях

Анимационный фильм «Сон Кафки» будет представлен на нескольких престижных международных фестивалях

Короткометражный анимационный фильм режиссера Давида Бабаяна «Сон Кафки» вошел в категорию «Лучший полнометражный анимационный фильм и короткометражный фильм» конкурсной программы 54-го Международного фестиваля фантастических фильмов SITGES, проходящего в Каталонии.

Как передает «Арменпресс», Национальный киноцентр Армении сообщает, что фестиваль состоится с 7 по 17 октября 2021 года в Ситджесе.

Американская академия кинематографических искусств и наук кинофестиваль в Ситджесе в Каталонии назвала «квалифицированным кинофестивалем». Это означает, что короткометражные фильмы, выигравшие официальный конкурс Fantàstic Selection на лучший короткометражный фильм в категории «Anima’t» - «Лучший анимационный короткометражный фильм», будут рассматриваться на премию «Оскар».

Это второй кинофестиваль, номинирующий на премию «Оскар», на котором представлен «Сон Кафки».

Фильм будет показан и на 13-м Международном рынке фильмов, анимации, видеоигр и новых медиа Weird Market в Сеговии, в Испании, который пройдет с 24 сентября по 3 октября 2021 года.

 100 короткометражных анимационных фильмов, отобранных для участия в кинорынке, будут доступны на специальной цифровой платформе Festhome.tv, созданной для зарегистрированных профессионалов, дистрибьюторов короткометражных фильмов, покупателей и программистов. Международная коллекция будет включена в каталог, который включить основную информацию о фильмах: синопсис, фотографии, контактную информацию.

 Компьютерная графика и анимация «Сон Кафки» созданы компанией «Вардазарян-Студия», главный продюсер - Армине Арутюнян, исполнительный продюсер-куратор фильма - Арам Вардазарян, художник фильма - Гагик Бабаян, композитор - Андраник Берберян.


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