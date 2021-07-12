Анимационный фильм «Сон Кафки» будет представлен на нескольких престижных международных фестивалях

Короткометражный анимационный фильм режиссера Давида Бабаяна «Сон Кафки» вошел в категорию «Лучший полнометражный анимационный фильм и короткометражный фильм» конкурсной программы 54-го Международного фестиваля фантастических фильмов SITGES, проходящего в Каталонии.

Как передает «Арменпресс», Национальный киноцентр Армении сообщает, что фестиваль состоится с 7 по 17 октября 2021 года в Ситджесе.

Американская академия кинематографических искусств и наук кинофестиваль в Ситджесе в Каталонии назвала «квалифицированным кинофестивалем». Это означает, что короткометражные фильмы, выигравшие официальный конкурс Fantàstic Selection на лучший короткометражный фильм в категории «Anima’t» - «Лучший анимационный короткометражный фильм», будут рассматриваться на премию «Оскар».

Это второй кинофестиваль, номинирующий на премию «Оскар», на котором представлен «Сон Кафки».

Фильм будет показан и на 13-м Международном рынке фильмов, анимации, видеоигр и новых медиа Weird Market в Сеговии, в Испании, который пройдет с 24 сентября по 3 октября 2021 года.

100 короткометражных анимационных фильмов, отобранных для участия в кинорынке, будут доступны на специальной цифровой платформе Festhome.tv, созданной для зарегистрированных профессионалов, дистрибьюторов короткометражных фильмов, покупателей и программистов. Международная коллекция будет включена в каталог, который включить основную информацию о фильмах: синопсис, фотографии, контактную информацию.

Компьютерная графика и анимация «Сон Кафки» созданы компанией «Вардазарян-Студия», главный продюсер - Армине Арутюнян, исполнительный продюсер-куратор фильма - Арам Вардазарян, художник фильма - Гагик Бабаян, композитор - Андраник Берберян.