Правительство ввело дополнительные пошлины на концентраты меди и молибдена

Правительство Армении приняло решение ввести экспортные пошлины на некоторые сопутствующие продукты - концентраты меди и молибдена, в результате чего в госбюджет в 2021 году, при сохранении объемов экспорта, дополнительно поступит 30-35 млрд драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил и. о. министра экономики Армении Ваан Керобян.

«Учитывая, что недра Республики Армения являются государственной собственностью, цены на медь и молибден на международных рынках выросли более чем на 50% по сравнению со средними ценами прошлого года, правительство приняло решение ввести экспортные пошлины на концентраты меди и молибдена и на некоторые сопутствующие товары. В результате в госбюджет в 2021 году при сохранении объемов экспорта дополнительно поступит 30-35 млрд драмов», - сообщил Керобян.