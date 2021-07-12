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Меркель получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса

Меркель получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Зайберт также уточнил, что после переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне американская сторона организует рабочий ужин. Меркель на нем будет сопровождать ее супруг Йоахим Зауэр.


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