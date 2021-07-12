Цель отказа послов стран-сопредседателей посетить Шуши в возобновлении посреднической миссии: Гантаарян

Отказ послов США, Российской Федерации и Франции в Азербайджане на предложение Баку посетить Шуши содержит разные послания и подтексты.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян.

«Прежде всего, очевидно, что отказ согласован странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Такой шаг означает, что страны-посредники по-прежнему вопрос статуса Шуши считают предметом переговоров. Визит был бы принятием или реальным согласием считать Шуши территорией Азербайджана, чего эти три страны избегают. Отклонение приглашения означает, что сопредседатели намерены возобновить свою посредническую миссию, и в этом смысле уточнение статуса Шуши является предметом переговоров. Я думаю, что это вопрос не только статуса Шуши, но и территориальной целостности Арцаха с точки зрения территории НКАО в целом», - подчеркнул Шаан Гантаарян.

Главный редактор газеты «Аздак» видит еще одну заметную проблему. По его словам, визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуши и популяризация новых стратегических пунктов Анкара-Баку противоречат шагам, предпринимаемым Россией на Южном Кавказе по установлению нового военно-политического статуса-кво.

«Между подходами Москвы и Анкары уже заметна разница, если не противоречие. Эти послания, возможно, являются предпосылками для перезапуска посреднического формата сопредседательства и включения в переговоры вопроса статуса не только Шуши, но и оккупированных территорий НКАО. В согласованном отказе послов стран-сопредседателей просматривается тенденция пересмотра пунктов переговоров и принципов и желание сделать это императивом повестки», - заключил Шаан Гантаарян.

Переработка переговорных пунктов и принципов заложена в согласованном отказе послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.