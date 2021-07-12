Ильхам Алиев продолжит играть на внутриполитическом поле Армении: политолог

Вопрос Нагорного Карабаха не устранен, поскольку президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжит играть на внутриполитическом поле Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил политолог Александр Искандарян, добавив, что будут какие-то действия Алиева по влиянию на армянское общество.

«Раскол армянского общества останется, он никуда не денется, и по той причине, что рейтинг властей снизится, невозможно всегда иметь высокий рейтинг. Мы уже видели рейтинг правительства на последних выборах по сравнению с 2018 годом», - сказал Александр Искандарян.

Политолог коснулся и вопросов армяно-азербайджанской границы, отметив, что процессы, связанные с демаркацией и с коммуникациями, будут продолжаться при посредничестве или давлении Российской Федерации.