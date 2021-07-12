В отдельных районах республики ожидаются дожди и грозы

На территории Армении с 12 по 17 июля, в основном после полудня и ночью, в отдельных районах ожидаются дожди с грозами, в отдельных местах возможен град. Ветер северо-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 18 - 23 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха днем 12-го июля повысится на 2-3 градуса, с 13 по16-е июля постепенно понизится на 3-4 градуса.

Днем 12-го, 17-го июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 13-го, с 14 по 16 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

С 12 по 17 июля в Араратской долине и в ее предгорьях, в предгорьях Вайоц Дзора, в долинах Сюника и в Ереване есть высокий риск возникновения пожара.