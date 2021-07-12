В Армении вакцинировано 108 107 граждан

С начала вакцинации от COVID-19 в стране по состоянию на 11 июля проведено 108 107 прививок, из них первую дозу получили 77 449 граждан, вторую - 30 658. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Армении.

В Армении вакцины “Astra Zeneca”, “Sputnik-V” и “Koronavak” прививаются людям старше 18 лет на добровольной основе. Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.

Необходимо заранее позвонить в выбранную поликлинику, независимо от регистрации, и записаться на вакцинацию. Иностранные граждане также могут быть вакцинированы. Прививки делаются бесплатно.