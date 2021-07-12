Трамп обвинил Байдена в безответственном подходе к выводу войск из Афганистана

Войска США после прихода к власти президента Джо Байдена оставляют в Афганистане вооружение и оборудование на миллиарды долларов, которое попадает в руки радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в воскресенье предыдущий американский лидер Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Далласе (штат Техас).

"Он [Байден] оставляет оборудование на миллиарды долларов. Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас "Талибан" устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор", - подчеркнул Трамп.

В начале июля в Пентагоне заявили, что контингенты США и НАТО покинули базу Баграм. Ряд американских СМИ тогда сообщил, что власти Афганистана не были заранее предупреждены об этом. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что американские военные не уведомляли афганское руководство о времени передислокации из соображений безопасности, добавив, что подобное оповещение "было бы безответственно",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после сделанного 14 апреля Байденом заявления о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на начало июля, США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что радикалы наращивают темпы наступления.