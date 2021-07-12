Город читает: с 30 июля по 1 августа пройдет четвертый Ереванский фестиваль книги

Общественная организация «Культурное общество» при содействии Министерства образования и науки Республики Армения проводит четвертый Ереванский книжный фестиваль. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью и информации Министерства НОКС сообщило, что одной из важных составляющих фестиваля будет литературный конкурс. Он проводится по категориям «Проза» и «Поэзия» по 1 премии. Фестиваль пройдет с 30 июля по 1 августа. На участие в номинации «Проза» подано 70 заявок, номинации «Поэзия» - 76. Итоги конкурса будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 1 августа. Критериями оценки произведений являются: структура, язык, стиль и оригинальность художественного текста.

В составе жюри конкурса литературный критик, писатель, переводчик Александр Топчян, прозаик, драматург, переводчик Гурген Ханджян, литературовед Алвард Семирджян, литературовед Асмик Хечикян, литературовед Кристине Ованнисян.

Цель фестиваля - сделать современную армянскую литературу более узнаваемой и приемлемой для читателя, связать цепочку писатель - литературный агент - издатель - читатель, сделать более доступной информацию о новых изданиях.

На фестивале предусмотрены выставки-продажи, презентации, литературные обсуждения, встречи с приглашенными гостями.