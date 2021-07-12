Более ста паломников посетили монастыри Амарас и Гандзасар в сопровождении российских миротворцев

В Нагорном Карабахе российские миротворцы сопровождают паломников в монастыри Амарас и Гандзасара.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

“Мы сопровождали и обеспечивали безопасность паломников, прибывших в монастырь Амарас. В общей сложности их было более 50 человек”, - рассказал офицер миротворческого контингента Марк Егорчик.

30 паломникам администрация предоставила автобусы, а остальные направились в монастырь на личном транспорте в сопровождении российских миротворцев.

По второму маршруту из Степанакерта в Гандзасар отправились более 40 человек.

После литургии военнослужащие миротворческого контингента сопровождали всех паломников и на обратном пути.