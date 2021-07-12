МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 656 происшествий, из которых 328 – чрезвычайные

С 5 по 11 июля в Национальном центре кризисного управления СС МЧС зарегистрировано 656 происшествий, 328 из которых - чрезвычайные, в том числе 214 случаев пожаров, 1 случай камнепада, 3 случая из-за сильных ветров, 1 случай из-за града, 4 попытки самоубийства, 75 дорожно-транспортных происшествий, а также 173 бытовых вызовов. Пострадали 119 человек, благодаря оперативным спасательным операциям спасены 29 граждан.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Зарегистрировано 8 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 6 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 12 гражданам и доставили в безопасное место 6 заблокированных на автодорогах транспортных средств.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.