В Армении подтвержден 71 новый случай заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 12 июля в Армении всего подтверждено 226 459 случаев заражения COVID-19, 217 731 из которых вылечились, есть 4 547 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 073 пациента. Всего проведено 1 238 211 тестов.

Как передает «Арменпресс», 11 июля проведено 3 516 тестов, подтвержден 71 новый случай заражения COVID-19. 73 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода.

За минувший день зафиксировано 2 случая смерти, в которых у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 108.