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Аргишти Кярамян назначается председателем СК Армении: вопрос в повестке дня заседания правительства

Аргишти Кярамян назначается председателем СК Армении: вопрос в повестке дня заседания правительства

Айк Григорян будет освобожден с должности председателя Следственного комитета Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», на этом посту будет назначен Аргишти Кярамян, который ранее занимал должность начальника Государственной контрольной службы и директора Службы национальной безопасности.

Вопросы освобождения Айка Григоряна с должности председателя Следственного комитета и назначения на эту должность Аргишти Кярамяна включены в повестку дня заседания правительства 12 июля.


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