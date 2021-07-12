Аргишти Кярамян назначается председателем СК Армении: вопрос в повестке дня заседания правительства

Айк Григорян будет освобожден с должности председателя Следственного комитета Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», на этом посту будет назначен Аргишти Кярамян, который ранее занимал должность начальника Государственной контрольной службы и директора Службы национальной безопасности.

Вопросы освобождения Айка Григоряна с должности председателя Следственного комитета и назначения на эту должность Аргишти Кярамяна включены в повестку дня заседания правительства 12 июля.