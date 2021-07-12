Борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян объявил о завершении профессиональной карьеры спортсмена. Как сообщает «Арменпресс», Джулфалакян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Я официально объявляю о завершении моей профессиональной карьеры спортсмена.

23 года в спорте, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира, титулы олимпийского вице-чемпиона, непередаваемые чувства, бесчисленные воспоминания…

Счастлив, что имел возможность защищать честь Республики Армения на самых престижных мировых турнирах, озвучивать гимн Республики Армения и дарить мгновения радости и победы тысячам наших соотечественников по всему миру.

На самом деле, об этом можно говорить долго, но я остановлюсь лишь на словах благодарности, больше скажу на пресс-конференциях и в интервью.

Прежде всего, я благодарен своей семье, тренерам, которые самоотверженно посвятили себя этой нелегкой задаче. Лишь благодаря им эти великие достижения стали возможны.

Благодарен моим друзьям, которые ни в какой ситуации не покидали меня. Конечно, этот круг был строго отфильтрован.

Благодарен немецкому KSV Aalen 05 и French C.P. Безансона клубам, в которых я играл в общей сложности 9 лет. Их вклад в мои победы и успехи просто невозможно недооценить. А главное, сложились очень теплые, дружеские и межнациональные отношения.

Благодарен Федерации борьбы Армении, НОК и бывшему Министерству спорта за содействие и высокую оценку проделанной работы.

Благодарен всем, кто радовался и печалился моими победами и поражениями.

Кратко упомяну и злословящих и клеветников. Браво, своими шагами и за счет своего здоровья вы мотивировали меня и придавали ту спортивную агрессию, которая могла бы и уменьшиться. Продолжайте в том же духе.

И, конечно же, я благодарен беспристрастным спортивным журналистам, которые освещали все это», - написал Джулфалакян.

Он также подвел итоги своих достижений в профессиональной карьере:

3 путевки на Олимпийские игры (Пекин, Лондон, Рио);

Лондон 2012 - серебряная медаль;

4 медали чемпионатов мира - золото, серебро, 2 бронзы;

4 медали чемпионатов Европы - золото, серебро, 2 бронзы;

Золотая и бронзовая медали Кубка мира;

Бронзовая медаль Универсиады;

Чемпион мира среди молодежи;

Серебро и бронза чемпионатов Европы среди молодежи;

Двукратный чемпион Европы среди юниоров;

Орден 1-ой и 2-ой степени “За заслуги перед Отечеством”;

Золотая медаль ЕГУ;

Лучший спортсмен Республики Армения 2012 года;

Заслуженный мастер спорта.

Джулфалакян заключил, что о своей пресс-конференции он дополнительно сообщит.