МЧС продолжает вести проверку лифтов

За последние два года в стране установлено 520 новых лифтов. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что в Реестре промышленных опасных объектов зарегистрировано более 7 800 лифтов. МЧС продолжает проверку лифтов. Все лифты один раз в год проходят техосмотр на безопасность с получением соответствующего заключения.