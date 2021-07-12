МЧС продолжает вести проверку лифтов
За последние два года в стране установлено 520 новых лифтов. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что в Реестре промышленных опасных объектов зарегистрировано более 7 800 лифтов. МЧС продолжает проверку лифтов. Все лифты один раз в год проходят техосмотр на безопасность с получением соответствующего заключения.
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