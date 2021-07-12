Телевидение Кубы сообщило о беспорядках в некоторых городах

Государственное телевидение Кубы сообщило в воскресенье, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов.

В эфире были показаны материалы, на кадрах которых видно, как группа погромщиков разбивает витрины и выносит продукты. Отмечается, что зафиксированы их столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, также демонстрируются перевернутые полицейские автомобили,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в воскресенье в ответ на беспорядки президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти выходить на улицы для "предотвращения провокаций" против государства. Он отметил, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что кубинское правительство якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.