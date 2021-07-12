Искусство жить: в Дилижане состоялся юбилейный концерт, посвященный 100-летию Эдварда Мирзояна

В Дилижане в Доме творчества Союза композиторов состоялся юбилейный концерт, посвященный 100-летию композитора, педагога, народного артиста СССР, культурного и общественного деятеля Эдуарда Мирзояна. Концерт был организован Национальным центром камерной музыки по инициативе Министерства образования, науки, культуры и при поддержке Министерства науки, образования, культуры и спорта. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Министерства НОКС сообщило, что на юбилейной церемонии присутствовали заместитель министра НОКС Ара Хзмалян, президент Союза композиторов Армении Арама Сатьяна, множество гостей и поклонников творчества великого композитора.

В своем приветственном слове Ара Хзмалян поблагодарил коллектив Национального центра камерной музыки, в частности директора Норайра Назаряна, за новое содержание и значении, которое они, придали концерту, посвященному 100-летнему юбилею одной из ярчайших личностей армянской композиторской школы - Эдуарду Мирзояну: «Надеюсь, что юбилейный концерт, организованный в Доме творчества имени великого композитора, положит начало бурному творческому росту».

Говоря о творческом пути и жизни композитора, Ара Хзмалян отметил, что Эдвард Мирзоян был талантлив во всех сферах жизни. «Удивительно, как столько ипостасей может уместиться в одной человеческой жизни, оставив нам такое богатое наследие. Все мы знаем, что в лице Эдварда Мирзояна мы имеем дело с великим, талантливым композитором․Это однозначно. Но оглядываясь на его жизненный путь, можно сказать, что в лице Эдуарда Мирзояна мы имеем дело с примерным гражданином, с удивительным общественным деятелем. Он смог создавать качественные отношения, которые обеспечивали сильную культурную инфраструктуру. Другими словами, это был человек, обладающий дипломатическим искусством и исключительным политическим чутьем. Он часто говорил о себе: «Я 90-летний мальчик». Так он и жил с влюбленностью мальчика. Самое лучшее, чему наши молодые люди должны научиться, глядя на его пройденный путь - это не отчаиваться. У нас должно быть чувство ответственности за то великое искусство, которое он оставил после себя. Научимся тому искусству, которым так блестяще владел Эдвард Мирзоян, и это - искусство жить», - заключил Ара Хзмалян.

В Дилижане, на сцене Бетховенского зала Дома творчества им. Э. Мирзояна Государственный камерный оркестр Армении под руководством художественного руководителя Вагана Мартиросяна исполнил Струнный квартет, Симфония для струнного оркестра и литавр, произведения для камерного оркестра, Поэму-эпитафию. Был показан документальный фильм о жизни и творческом пути великого композитора.

Юбилейный концерт в Доме творчества Союза композиторов Эдуарда Мирзояна в Дилижане имел символическое значение. Он был не только данью памяти великого композитора, он имел цель - популяризация Дома творчества его имени, привлечение внимания инвесторов ради возрождения этого места.

Основанный в 1963 году, Дом творчества композиторов носит имя народного артиста СССР, композитора Эдуарда Мирзояна с 2013 года. По словам очевидцев, Эдуард Мирзоян внес значительный вклад в строительство дома, он сам внимательно следил за строительными работами. В свое время в Дом творчества композиторов Дилижана приезжали много известных артистов, которые способствовали становлению структуры и повышению ее престижа.