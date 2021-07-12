Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июль

Правительство на закрытом заседании обсудит четырехлетнюю программу по снижению  долга правительства

Правительство на закрытом заседании обсудит четырехлетнюю программу по снижению  долга правительства

12 июля правительство Республики Армения созвало внеочередное заседание. Об этом «Арменпресс» осведомился с сайта правительства e-gov.am. Заседание начнется в 11:00 и пройдет при закрытых дверях.

В повестке дня заседания один вопрос: исполнительная власть обсудит вопрос о среднесрочной программе государственных расходов Республики Армения на 2022-2024 годы, вопрос об утверждении программы сокращения долга правительства Республики Армения на 2022-2026 годы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации