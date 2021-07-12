Правительство на закрытом заседании обсудит четырехлетнюю программу по снижению  долга правительства

12 июля правительство Республики Армения созвало внеочередное заседание. Об этом «Арменпресс» осведомился с сайта правительства e-gov.am. Заседание начнется в 11:00 и пройдет при закрытых дверях.

В повестке дня заседания один вопрос: исполнительная власть обсудит вопрос о среднесрочной программе государственных расходов Республики Армения на 2022-2024 годы, вопрос об утверждении программы сокращения долга правительства Республики Армения на 2022-2026 годы.