Футбол не вернулся домой, он едет в Рим: Италия, спустя 53 года, вновь сильнейшая в Европе

В финале 16-го чемпионата Европы по футболу на стадионе «Уэмбли» состоялся матч Англия:Италия.

Как сообщает «Арменпресс», в начале матча, в первой же атаке, на 2-й минуте игры, Англия открыла счет. Во время быстрой контратаки отличился Люк Шоу. Это был самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Италия после пропущенного мяча потеряла «нить» игры. Англия перехватила инициативу, и «скуадры адзурры» действовали нерегулярно. В конце тайма итальянцы вернули равновесие. Команды вышли на перерыв с минимальным преимуществом англичан.

В начале второго тайма Италия была намного активнее, и эта активность окупилась. На 61-й минуте быстро сориентировавшись на штрафной площадке Англии, защитник Леонардо Бонуччи восстановил равенство счета. Кстати, Бонуччи - самый взрослый футболист, забивший гол в финале чемпионата Европы. В итоге основное время завершилось вничью - 1: 1. Игра была перенесена на дополнительное время. В дополнительном первом тайме команды с осторожностью подходили к линии атаки, больше внимания уделяя обороне. Второй тайм выглядел так же, решающим фактором стала послематчевая серия пенальти, в которой итальянцы оказались более меткими. Матч завершился со счетом - 3:2.

Это был 4-й финал Италии. Дважды в 2000 и в 2012 годах Италия его проигрывала, «скуадры адзурры» были победителями в 1968 году.