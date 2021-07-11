Землетрясение в 12 км к юго-востоку от села Елпин Вайоц Дзорской области силой в 3-4 балла

11-го июля в 15:27 по местному времени (в 11:27 по Гринвичу) сейсмической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2,8 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 12 км к юго-востоку от села Елпин Вайоц Дзорской области, Армения, приграничная зона Армения-Нахичевань.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, географические координаты эпицентра 39.72⁰ северной широты и 45.20⁰ восточной долготы.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Ринд, Елпин, Чива и Арени Вайоц Дзорской области - с силой 3 балла.