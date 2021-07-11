Послы стран-сопредседателей Минской группы отказались от поездки в Шуши, организованной по поручению Алиева

Послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, Франции и России отказались 10 июля ехать в находящийся в оккупации Азербайджана культурную столицу Арцаха – Шушу, в рамках организованного по личному поручению президента этой авторитарной страны Ильхама Алиева поездки руководителей дипкорпуса.

Как передает Арменпресс, некоторые СМИ Азербайджана назвали шаг послов США, Франции и России демаршем. При этом, в поездке участвовали послы 46 государств, а также представители Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступают за продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном, в частности, по статусу Нагорного Карабаха, но Алиев того мнения, что вопрос решен по результатам 44-дневной войны