Представленные в КС иски об обнулении результатов выборов должны быть отклонены: председатель ЦИК

Центральная избирательная комиссия не согласна с юридическими обоснованиями и утверждениями четырех политических сил о нарушениях на выборах и считает, что заявки подлежат отклонению. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян при рассмотрении в Конституционном суде заявлений о признании результатов внеочередных парламентских выборов недействительными.

«В первую очередь, для того чтобы признать результаты выборов недействительными, необходимо выяснить, были ли нарушения требований Избирательного кодекса в результате организации и проведения выборов, а также подведения итогов результаты голосования.

Во-вторых, эти зарегистрированные нарушения должны поставить под сомнение зарегистрированные результаты голосования.

В-третьих, характер нарушений должен быть таким, чтобы больше невозможно было точно определить истинный результат волеизъявления избирателей при подведении итогов выборов или обсуждении жалоб. Для признания результатов выборов недействительными необходимо, чтобы последствия нарушений носили необратимый характер, должна быть потеряна возможность узнать точную волю избирателей.

Следовательно, признание результатов выборов недействительными - это довольно серьезное политическое и правовое оружие, которое следует использовать только в исключительных случаях», - подчеркнул Мукучян.

По словам председателя ЦИК, при признании результатов выборов недействительными следует отдавать приоритет праву граждан на участие в выборах.

«Тем более, что в результатах выборов материализуется воля участников голосования. Поэтому презумпция достоверности зарегистрированных результатов важно при создании гарантий защиты результатов выборов. Если на практике избирательные комиссии не соблюдают этот принцип, то неизбежно формируются механизмы, позволяющие фальсифицировать результаты выборов вопреки воле участников выборов», - заключил Мукучян.