Землетрясение в 12 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области силой в 4 балла

11-го июля в 14:42 по местному времени (в 10:42 по Гринвичу) сейсмической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 3 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 12 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области, Армения, приграничная зона Грузия-Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, географические координаты эпицентра 41.14⁰ северной широты и 43.95⁰ восточной долготы.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Ашоцк Ширакской области и в селе Мецаван Лорийской области - с силой 3 балла.