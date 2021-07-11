Папа Франциск впервые после операции появился перед верующими  

Папа Римский Франциск впервые после операции на кишечнике, которая была сделана ему неделю назад, в воскресенье около полудня впервые появился перед верующими на балконе 11-го этажа римской больницы "Агостино Джемелли", где находится его палата, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Прямую трансляцию традиционной встречи понтифика с верующими по случаю полуденной молитвы "Ангел Господень" осуществляют телекомпания Святого престола Vatican Media и итальянское гостелевидение Rai. Обычно эту молитву папа Римский возносит в воскресенье из окна Апостольского дворца Ватикана, предваряя ее проповедью.

Папа Франциск выглядел несколько утомленным, однако с видимым удовольствием приветствовал собравшихся у здания больницы верующих, по традиции обратившись к ним со словами: "Дорогие братья и сестры, добрый день!".

В свою очередь многочисленные верующие, заполнившие в воскресенье двор клиники, приветствовали появление папы Римского на балконе радостными криками и бурными аплодисментами. Понтифик подчеркнул, что рад возможности провести эту традиционную встречу с верующими, даже находясь в клинике. "Благодарю вас всех. Я очень чувствовал вашу близость и поддержку ваших молитв. Сердечное спасибо!" - сказал он.

В прошлое воскресенье около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки". В понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Официальный представитель Ватикана предположил, что пребывание понтифика в больнице продлится около семи дней, если не возникнут осложнения.

С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией, то есть болями вдоль седалищных нервов, распространяющихся от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.