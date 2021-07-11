С 11-16 июля в Араратской долине и ее предгорьях, предгорьях региона Вайоц Дзор, долинах региона Сюник и городе Ереван ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на территории Армении с 11-16 июля в основном после полудня и ночью в отдельных регионах ожидается дождь с грозой, в отдельных местах - также град.

Ветер северо-западный с порывами до 5-10 м/с. Во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.

Днем с 11-12 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В городе Ереван днем 11-го июля, 12-го ожидается погода без осадков. В вечерние часы с 13-14, днем с 15-16 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.