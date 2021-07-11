ЦИК удовлетворил ходатайство об аресте члена блока «Армения» Мхитара Закаряна

Центральная избирательная комиссия Армении приняла решение об удовлетворении ходатайства прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности и применении ареста в качестве меры пресечения в отношении Мхитара Закаряна, бывшего главы общины Мегри, который занимает 17-е место в избирательном списке блока «Армения».

Как сообщает Арменпресс, заседание ЦИК было отложено до 11 июля по просьбе самого Закаряна, который попросил время, чтобы приехать и лично принять участие в заседании.

ЦИК согласилась дать время Мхитару Закаряну, и заседание было перенесено и назначено на 11 июля. Хотя его уведомили о месте и времени проведения заседания, однако он не явился.

Ранее Мхитар Закарян заявил о намерении принять мандат депутата НС и 9 июля ушел в отставку с поста главы общины Мегри.

По сообщениям СМИ, Закаряна обвиняют в присвоении средств из бюджета общины.