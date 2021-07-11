В Армении подтверждено 103 новых случая заражения COVID-19, вылечился 71 заболевший

По состоянию на 11:00 часов 11 июля в Армении подтверждено 103 новых случая заражения COVID-19, 71 заболевший вылечился, есть 2 летальных исхода. За последние сутки проведено 4630 тестов. Всего проведено 1 234 695 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.

Всего подтверждено 226 388 случаев заражения COVID-19, 217 658 из которых вылечились, есть 4 544 летальных исхода. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3080 пациентов.