В Армении подтверждено 103 новых случая заражения COVID-19, вылечился 71 заболевший
11:30, 11 Июль, 2021
По состоянию на 11:00 часов 11 июля в Армении подтверждено 103 новых случая заражения COVID-19, 71 заболевший вылечился, есть 2 летальных исхода. За последние сутки проведено 4630 тестов. Всего проведено 1 234 695 тестов.
Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.
Всего подтверждено 226 388 случаев заражения COVID-19, 217 658 из которых вылечились, есть 4 544 летальных исхода. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3080 пациентов.
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