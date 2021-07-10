Заседание КС продлено еще на 1,5 часа

Конституционный суд продолжит еще на 1,5 часа рассмотрение вопроса о признании результатов выборов недействительными после 15-минутного перерыва. Как сообщает Арменпресс, это решение было принято на заседании после обсуждений.

Таким образом, заседание 10 июля завершится в 20:00.

Заседание было прервано, когда судьи задавали вопросы представителю национально-христианской партии «Зартонк» Ара Зограбяну.

Четыре политические силы оспорили результаты выборов в Конституционном суде. Конституционный суд решил объединить заявления блоков «Армения» и «Честь имею», партий «Пробуждение» и «Армянская родина», поскольку в них говорится об одном и том же.