При необходимости Армения должна выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ: Норат Тер-Григорянц

Ветеран войны в Афганистане Норат Тер-Григорянц считает, что Российская Федерация и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны при необходимости вмешаться в ситуацию на таджикско-афганской границе, защитить границы государства-члена ОДКБ после нестабильности вследствие вывода войск США из Афганистана. И если будет принято решение об оказании военной помощи государству-члену ОДКБ, Армения, несмотря ни на что, должна выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ. В беседе с Арменпресс Тер-Григорянц прокомментировал вопросы, связанные с темой, вспомнив свой военный опыт в Афганистане и сравнив нынешнюю геополитическую ситуацию с 1980-ми годами.

«Нападение на Таджикистан означает нападение на Россию. На таджикском направлении враги высочайшего класса. Я имею в виду и Талибан, и Исламское государство. Это очень серьезный враг. И если они проникнут в Таджикистан, удар в спину России неизбежен», - сказал он.

Коснувшись вопроса о том, какую позицию должна занять Армения, если будет решено оказать военную помощь Таджикистану в рамках ОДКБ, Норат Тер-Григорянц выразил мнение, что несмотря ни на что, Армения должна выполнять взятые на себя обязательства, «не обижаясь на кого-либо».

«В случае необходимости Армения должна выполнить взятые на себя обязательства. Но я думаю, что до этого не дойдет, потому что в Таджикистане находится огромное количество российских войск», - сказал наш собеседник.

5 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал решение о мобилизации около 20 тысяч резервистов для защиты границы с Афганистаном.

На этой неделе Таджикистан официально обратился в ОДКБ за помощью в защите границы с Афганистаном.

7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ остаются в силе. По его словам, Москва внимательно следит за развитием событий в Афганистане и готова использовать возможности своей военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников по ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане.