Эрик Варданян вернулся в футбольный клуб «Пюник»

У футбольного клуба «Пюник» новый член команды. Как сообщает Арменпресс, к команде присоединился 23-летний полузащитник «Сочи» Эрик Варданян, который будет играть в нашей команде на правах аренды.

Напомним, что Варданян перешел в «Сочи» из «Пюника». В составе команды Варданян провел 69 матчей, став автором 13 голов.

По итогам сезона 2018/19 Высшей лиги Армении Варданян был признан лучшим игроком первенства по результатам голосования, проведенного сайтом «Armenian Soccer».

По итогам сезона 2018/19 Варданян также был признан лучшим молодым игроком и лучшим атакующим полузащитником первенства по версиям «Instat» и «Sportal.am».

В составе национальной сборной Армении Эрик Варданян провел четыре матча, забив один гол.