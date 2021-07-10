Президент Ирана не исключил пятой волны COVID-19 в стране

Ситуация с COVID-19 в Иране ухудшается, есть вероятность столкнуться с пятой волной заболевания. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент Хасан Роухани.

"В южных и юго-восточных районах страны наблюдалось распространение "дельта"-штамма коронавируса. Власти пытались купировать его, однако этот штамм проник в другие провинции, и ситуация заметно ухудшилась по сравнению с предыдущими неделями", - сказал Роухани на заседании комитета по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что в стране есть возможность прививать по 500 тысяч граждан ежедневно, необходимо соблюдать рекомендации по предотвращению распространения вируса.

"Возможно, пятая волна уже началась", - заявил президент.

В начале апреля власти Ирана сообщили о начале четвертой волны заболеваемости коронавирусом по всему Ирану, связав ее с увеличением числа поездок граждан по стране в новогодние праздники (21 марта иранцы отметили Новруз, или иранский новый год).

В Иране общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3,3 миллиона, выздоровели более 3 миллионов человек. Пандемия унесла жизни 85,6 тысячи человек в стране.