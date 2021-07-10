На Севане открыто 3 общественных пляжа

С 10 июля три общественных пляжа ГНКО “Национальный парк «Севан»” заработают для организации пляжного отдыха горожан. Исполняющий обязанности министра окружающей среды Романос Петросян призывает во время празднования Вардавара и в целом не загрязнять территорию. Как сообщает Арменпресс, и.о. министра напомнил адреса общественных пляжей:

Общественный пляж (63-й км межгосударственной трассы М4 Севан-Ереван до прибрежного участка, 1,39 га). Общественный пляж (66,5-й км межгосударственной трассы М4 Севан-Ереван до прибрежной части полуострова, 1,82 га) Общественный пляж (63-й км межгосударственной трассы М4 Севан-Ереван до прибрежного участка, 5 га).

Вход на общественные пляжи для граждан свободный. Доступны следующие бесплатные услуги: парковка, навесы, гардеробные, туалеты. На общественных пляжах действуют спасательные службы, медицинские центры, слежка за соблюдением общественного порядка.