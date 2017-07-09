Предстоящие на 11 июля мероприятия
16:16, Июль 10, 2021
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10:45, 09.07.2021
“Ереванский бестселлер”: Лидирует “Баку”: армянская литература, июнь, 2021
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«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
- 17:19 Президент Ирана не исключил пятой волны COVID-19 в стране
- 16:16 Предстоящие на 11 июля мероприятия
- 15:20 Днем с 11-13 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов
- 15:12 Минобороны Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию
- 14:46 За последние сутки в Грузии выявлено 1 364 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом
- 14:18 Обсужден процесс строительства третьей высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран
- 14:03 Канцлер Австрии впервые станет отцом
- 12:53 КС снова отклонил ходатайство Товмасяна о вызове президента в суд в качестве свидетеля
- 12:38 Мэр Каджарана Манвел Парамазян арестован на 2 месяца
- 12:21 Сибирская язва обнаружена у двух женщин в селе Исаакян
- 12:08 Грайр Товмасян вновь подал ходатайство о вызове президента Армении в КС в качестве свидетеля
- 11:44 В Армении подтверждено 150 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 109 заболевших
- 11:34 СК отклонил ходатайство Товмасяна о вызове президента Армении в суд в качестве свидетеля
- 11:25 Власти США разрешили вакцинированным учащимся не носить маски в школах
- 11:08 Сенат Гаити объявил Жозефа Ламбера временным президентом
- 10:58 Европейские индексы выросли - 09-07-21
- 10:57 Американские индексы выросли - 09-07-21
- 10:56 Цены на цветные металлы - 09-07-21
- 10:55 Цены на драгоценные металлы выросли - 09-07-21
- 10:54 Цены на нефть выросли - 09-07-21
- 10:42 Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79
- 09.07-21:05 Тигран Саакян назначен председателем Апелляционного уголовного суда
- 09.07-20:35 Важнейшей задачей является формирование новой национальной повестки: Никол Пашинян принял Ара Тораняна
- 09.07-17:51 В суд подано ходатайство об аресте мэра Каджарана Манвела Парамазяна
- 09.07-17:39 Самым важным в нашей повестке дня является вопрос уточнения статуса Арцаха: Пашинян встретился с Араиком Арутюняноm
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