С 9-14 июля в Араратской долине и ее предгорьях, предгорьях региона Вайоц Дзор, долинах региона Сюник и городе Ереван ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на территории Армении днем 10-го июля время от времени в отдельных регионах, с 11-15 в основном после полудня и ночью в отдельных регионах ожидается дождь с грозой, в отдельных местах - также град.

Ветер северо-западный с порывами до 5-10 м/с. Во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.

Днем с 11-13 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В городе Ереван в вечерние часы 10-ого и 14-го июля, днем 15-го ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. С 11-13 июля ожидается погода без осадков.